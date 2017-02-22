27 февраля в селе Монастырщино пройдет традиционная зимняя спортивная игра «Марш-бросок „Куликово поле“».

Соревнования для школьных и студенческих команд пройдут в этом году в 18 раз в рамках празднования Дня защитника Отечества и 637 годовщины Куликовской битвы.

На Куликово поле приедут юные спортсмены из нескольких районов Тульской области и наши ближайшие соседи — из Усмани Липецкой области и Москвы. Тульские команды представят старшеклассники и студенты Алексинского, Дубенского, Щекинского, Ясногорского, Богородицкого, Узловского, Новомосковского, Кимовского, Куркинского районов.

Юношей и девушек 14−17 лет ждут различные испытания. Восьмикилометровый лыжный марш-бросок стартует у могилы неизвестного солдата в селе Монастырщино и пройдет по пересеченной местности и полю Куликовской битвы. Экстрим-турнир «Разведка боем» выявит лучших стрелков. Эстафета «Куликовский плацдарм» предложит пройти военизированную полосу препятствий. На берегу Непрядвы команды организуют временное укрытие и полевой обед, а в Центре приема посетителей пройдет мозговой штурм с вопросами об истории Куликовской битвы. В Год экологии участники марш-броска поразмышляют во время викторины и над любопытными загадками природы, которая неразрывно связана с важными историческими победами и поражениями, военной историей нашей страны.

Торжественное открытие соревнований — в 11.00.

Победителей ждут памятные призы и грамоты от организаторов состязаний. Дополнительным бонусом для всех участников станет посещение нового музейного комплекса «Куликово поле».

Игру проводят: Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле», министерство молодежной политики Тульской области, ГУДО ТО «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области», Тульской региональной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» при поддержке Благотворительного Фонда Дмитрия Донского, министерства образования Тульской области, военного комиссариата Тульской области, Управления Министерства внутренних дел России по Тульской области, Тульского гарнизона, Тульского отделения Российского военно-исторического общества в целях сохранения и развития традиций патриотического воспитания молодежи, подготовки к службе в Вооруженных силах России, пропаганды исторического наследия.