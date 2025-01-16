«Пожарные приехали без воды»: 5 мифов о работе тульских спасателей

Как правильно тушить пожар, всегда лучше всех знают зеваки. Недавний пожар в военном госпитале на ул. Советской — лучшее тому подтверждение — столько комментариев! Впрочем, так было всегда.

Myslo задал сотрудникам тульского МЧС самые наболевшие вопросы о работе пожарных.

миф № 1

«Вызвали пожарных, так они приехали без воды!»

Расскажем про регламент. После того как в пожарную охрану поступает звонок с просьбой о помощи, в пожарной части звучит специальный сигнал. В течение 1 минуты после получения сообщения о возгорании дежурный караул собирается и выезжает к месту происшествия.

— Автомобили в наших гаражах всегда находятся с заправленными водой цистернами и в готовности к выезду, — говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Елена Богатырева. — В Тульской области для тушения пожаров используются в основном автоцистерны, вмещающие от 1 до 6 тонн воды. При работе одного ствола, причём не самого мощного, этого объёма хватит примерно на 10 минут. Если от цистерны подаётся на тушение огня два ствола и более либо один более мощный, время расходования воды сокращается.

Использовав привезенный запас воды, пожарная машина должна встать на водоисточник — гидрант или пожарный водоем. Чтобы при тушении огня не возникали заминки и перерывы, первая прибывшая на пожар машина расходует привезенный запас воды на тушение огня (как мы уже выяснили, это приблизительно 10 минут), вторая машина, имея привезенный с собой запас воды, все равно устанавливается на водоисточник для организации бесперебойной подачи.

Это обстоятельство и создает у людей иллюзию, что цистерна приехала пустая и встала на заправку.

— Для усиления борьбы с огнем необходимо, чтобы рядом была вода, гидрант, пожарный водоём, река и т. д., поскольку в цистерне вода кончится уже через 10 минут и нужно будет снова ее откуда-то брать.

Миф № 2

«Почему нельзя прислать на пожар ещё 15 машин?»

Можно прислать ещё 15 машин, но только если это необходимо. Реагирование на пожар осуществляется в соответствии с расписанием выезда. Оно предусматривает, какое подразделение и в каком районе направится на место ЧП. Это зависит от характеристик загоревшегося объекта и складывающейся на пожаре обстановки. В случае ее изменения руководитель тушения пожара может запросить дополнительные подразделения или уменьшить группировку сил и средств.

Если те, кто на месте, справляются, то лишние силы и средства никто не запрашивает. Они остаются в пожарных депо — на тот случай, если загорится что-то еще.

миф № 3

«А рукава не дырявые?»

После каждого применения пожарного рукава его просушивают, и он проходит проверку. Целый? Снова ставится в боевой расчет. Если проверку на целостность рукав не прошел, его отправляют в ремонт или списывают. Так что пригодность рукавов определяется еще до выезда на пожар.

— Рукава дырявятся во время тушения пожара, — говорит Елена. — Например, если в гидранте слишком высокое давление воды, тогда рукав может дать течь. Либо если на месте тушения пожара есть стекла, другие острые предметы, перекрытия зданий с острыми углами — они могут порвать рукава.

миф № 4

«Двое тушат, остальные стоят!»

Почему не все пожарные на месте заняты тушением?

— У каждого спасателя на пожаре своя роль, — говорит Елена. — Те огнеборцы, которые непосредственно тушат пожар, сменяются: они работают в задымленном пространстве, в средствах для защиты органов дыхания и зрения. При этом используются баллоны со сжатым воздухом. Кислорода в баллоне хватает в среднем на 30-40 минут, после чего необходимо баллон сменить. Еще есть водитель пожарного автомобиля, он доставляет личный состав и все необходимые средства для тушения пожара к месту происшествия, а еще — обеспечивает работу насосного оборудования. Насосная установка в задней части автомобиля требует постоянного внимания и отдельного сотрудника. Этим и занимается водитель.

Помимо всего прочего, на месте работают сотрудники государственного пожарного надзора, которые выясняют обстоятельства произошедшего, а потом устанавливают причины возгорания.

Еще есть руководители, руководящий состав подразделений, который также находится на месте. Он может принимать решение о достаточности сил и средств, проводит расчет, направляет подразделения к разным участкам горения, контролирует работу подразделения.

Также на месте могут работать сотрудники беспилотной авиации. С помощью беспилотника они проводят мониторинг обстановки. Все эти сотрудники непосредственным тушением пожара не занимаются.

миф № 5

«У нас что, пожарных лестниц не хватает?»

— Лестниц хватает. В МЧС поставляется новая техника. На сегодняшний день только в Туле 8 автолестниц, из них три — 50-метровые, и один автоколенчатый подъемник (автолестница с люлькой), — говорит Елена Богатырева. — Сколько автолестниц нужно на месте происшествия — решает руководитель тушения пожара.

Тушение пожара — целая наука. То, что нам кажется визуально очевидным и лучшим решением — нагнать кучу техники и со всех сторон её расставить, не всегда правильно.

Рассчитывается площадь пожара, направление и скорость распространения огня, характеристика конструкций и т. д. И уже исходя из этого происходит расстановка пожарных и машин по участкам.

Кроме того, лестницы нужны по месту дислокации — на случай, если загорится одновременно ещё какой-то объект. Ведь время, потерянное в пути следования с одного конца города до другого, может стоить кому-то жизни.