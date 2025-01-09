Таро-прогноз на 2025-й: Скорпионов ждет финансовый успех, а Тельцов — пополнение в семье

Как себя вести, чтобы не спугнуть удачу? Кому стоит соглашаться на амбициозные проекты? Представителям какого знака этот год лучше посвятить работе над собой?

Подробный таро-прогноз для представителей всех знаков зодиака подготовила таролог Лилия Устенко (Instagram запрещен на территории РФ).

Овны. Семерка пентаклей

У Овнов будет плодотворный год. Если вы готовы основательно и долго трудиться над своими проектами, проявляя терпение и мудрость, — ваши успехи обязательно будут вознаграждены по достоинству. Не стоит торопиться, рубить с плеча и принимать быстрые решения. Это карта раздумий, взвешивания обстановки и ожидания. Будет работать правило: кто умеет ждать — неизменно получает самое лучшее.

Карта предвещает неспешный, медленный рост во всем: карьера, финансы, отношения.

Телец. Иерофант

2025-й — это год, когда дела вашей семьи выходят на первый план, перенаправляя большую долю вашего внимания на эту сферу. Благоприятно поддерживать глубокие связи с родными и близкими, укреплять взаимопонимание. Примириться со всеми, с кем конфликтуете, простить обиды, помочь прийти к согласию враждующим между собой родственникам.

Организовывайте совместные посиделки, собирайте всю семью за большим столом, отмечайте семейные праздники, следуйте сложившимся традициям и заводите собственные, которым будете следовать и которые потом перейдут к вашим детям. Участвуйте в жизни своих близких, оказывайте помощь и поддержку. Период может сулить свадьбу, предложение, пополнение в семействе.

Также благоприятно учиться чему-либо, изучать различные системы самопознания, психологию и философскую литературу. Вас может заинтересовать церковь и любая другая религиозная тематика.

Близнецы. Паж жезлов

Пажи олицетворяют собой учеников. Что касается пажа жезлов — это человек, жадный до знаний и всего нового. 2025 год сулит Близнецам новые предложения, активности, авантюры, изучение чего-либо. Это карта творческого потенциала, новых путей развития, новой деятельности. Возможна смена работы или появление дополнительной. В этот год можно удачно вложить деньги и получить прибыль. Перед вами открыты все двери, нужно лишь только войти.

Рак. Маг

2025 год для Раков будет началом чего-то нового, когда плодородная почва даст всходы всех ваших идей и планов. Всё происходит наилучшим образом, стоит только захотеть и начать двигаться в направлении цели. Будьте активны и продуктивны в этот период, берите на себя лидерские роли. Верьте в свои силы и таланты, перед вами открыты все двери, а ваши желания материализуются.

Отличный период для самореализации через творчество. Не упустите шанс открыть собственное дело, развить свой проект или превратить хобби в основную деятельность. В работе ждут новые перспективы — возможность повышения в должности, увеличение зарплаты, участие в больших проектах, которые могут перевернуть жизнь. 2025-й — прекрасное время для личностного роста и развития. Получайте новые знания, проходите курсы и тренинги, повышайте квалификацию, расширяйте кругозор.

Лев. Девятка кубков

В 2025 году у Львов сбудется какое-то заветное желание. Вы будете удовлетворены жизнью и результатами своей деятельности, реализуете цель. В личных отношениях будет царить гармония, единение, счастье, а в работе возможна большая прибыль, карьерный рост и слаженная команда.

Дева. Шут

Этот год принесёт много приключений и неожиданных возможностей. Вам предстоит исследовать новые места, пробовать новые вещи или браться за необычные проекты. Смело шагайте в неизвестность, не бойтесь начинать с нуля. В этот период особенно прислушивайтесь к пространству и интуиции, она подскажет вам наиболее лёгкий и быстрый путь к своим целям. Будьте в потоке жизни, не пытайтесь бороться и плыть против течения. Поверьте, всё сложится наилучшим образом, если вы не будете сопротивляться переменам и с лёгкостью ко всему отнесетесь. Период может принести много перемещений и путешествий. Возможны командировки, смена места жительства и даже переезд в другую страну. Возможно пополнение в семье.

Весы. Башня

2025-й — это яркий период, наполненный различными событиями. Скучно точно не будет. Наступает время перемен, и нужно быть готовым к тому, что всё будет постоянно меняться и трансформироваться. Жизнь после этого года может разделиться на до и после, как раньше уже не получится.

Это время пробуждения ото сна, переосмысления и строительства. Как в прямом смысле — ремонте, стройке, так и переносном — выстраивание нового мировоззрения, обретение истинных ценностей. Всё ненужное и тянущее вас на дно будет отваливаться.

Проводите тотальное расхламление в голове и пространстве, переворачивайте с ног на голову, безжалостно отметайте то, что не развивается. Смените имидж, сделайте ремонт, отреставрируйте или смените мебель, меняйтесь сами и меняйте мир вокруг себя. Если давно планировали начать жизнь с чистого листа, переезд, то не тяните — действуйте!

Скорпион. Десятка пентаклей

Десятка пентаклей — карта стабильности, финансового благополучия и уверенности в себе. Скорпионам точно не стоит беспокоиться о материальной составляющей в 2025 году. Деньги будут зарабатываться и приумножаться. Естественно, не без ваших усилий. Также эта карта предвещает глубокое участие в семейных делах, дом будет «полной чашей», отношения с родными — теплыми, в семье будет царить положительный эмоциональный фон.

Стрелец. Четверка кубков

Стрельцам в 2025 году захочется оградиться ото всех и закрыться, поизучать себя, почаще бывать дома, отказаться от шумных мероприятий. Это время поисков себя, ответов на внутренние вопросы. Вы можете почувствовать усталость от общества, начать избегать шумных многолюдных мест и развлекательных мероприятий. Это отличный период для погружения в себя, для пересмотра и переоценки прошлого, поиска ответов о своём предназначении и месте в мире. Возможно, захочется окунуться в обиды и переживания прошлого, но не рекомендую задерживаться в этих состояниях. Благоприятно будет работать с психологом, заниматься творчеством или любым делом, которое максимально приносит вам удовольствие.

Козерог. Паж кубков

Козерогам 2025 год несет новые проекты в творческой сфере, а также развитие в сфере любовных отношений. Есть возможность в этом году встретить вторую половинку и завязать отношения. Кто-то может получить предложение руки и сердца или забеременеть.

В вопросах финансов Козероги в 2025 году могут быть излишне доверчивы, вас можно будет легко обмануть, поэтому внимательнее работайте со всякого рода документами и финансовыми операциями. Год сулит заманчивые предложения, которые позитивно скажутся на развитии личности, поэтому предложения рекомендую изучать.

Водолей. Влюбленные

В 2025 году необходимо направить своё внимание на окружающее вас пространство, в первую очередь — на отношения с людьми. Вашему партнёру может требоваться много любви и внимания, он ждёт от вас проявления заботы и понимания. В рабочей атмосфере также необходимо быть более мягкими с другими людьми, стараться поддержать коллег добрым словом и своим внутренним теплом.

В окружающее пространство (дом, рабочий кабинет, дачный участок и т. п.) необходимо вносить элементы красоты и комфорта, создавать места для качественного отдыха, приятного времяпрепровождения. Период подарит много творческой энергии, которую обязательно нужно применить. Подберите для себя творческое хобби, пытайтесь привнести в свою деятельность что-нибудь «этакое». Посещайте выставки, театры, музеи, напитывайте себя творчеством других людей для собственного вдохновения.

Рыбы. Двойка жезлов

2025-й для рыб станет годом, в котором они будут принимать решения, строить планы и просматривать перспективы. Чаще всего решения будут на тему двух диаметрально противоположных вещей. Так что в этом году Рыбам придется проявить волю и выбрать то, что наиболее способствует достижению их целей.

Это год уверенности в себе и завышенных амбиций, когда человек готов покорять новые территории и исследовать неизведанные пути, поэтому важно грамотно рассчитать свои силы и заручиться поддержкой окружения. В работе возможен запуск новых проектов.