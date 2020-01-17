Stand up: открытый микрофон

В воскресенье в «Типографии» пройдет первое в этом году стенд-ап шоу «Открытый микрофон», в котором опытные и начинающие комики проверяют свои шутки.

В этот же день состоится жеребьевка участников мега roast battle'а. Ведущий: Андрей Илюхин

Вход по предварительной регистрации в ВК-встрече события.