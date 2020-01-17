Stand up: открытый микрофон
В воскресенье в «Типографии» пройдет первое в этом году стенд-ап шоу «Открытый микрофон», в котором опытные и начинающие комики проверяют свои шутки.
В этот же день состоится жеребьевка участников мега roast battle'а. Ведущий: Андрей Илюхин
Вход по предварительной регистрации в ВК-встрече события.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 января 2020, воскресенье
18:30
31 января - 1 февраля
₽ Билеты: 700-1400 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽
25 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽