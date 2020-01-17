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Stand up: открытый микрофон

Stand up: открытый микрофон

В воскресенье в «Типографии» пройдет первое в этом году стенд-ап шоу «Открытый микрофон», в котором опытные и начинающие комики проверяют свои шутки.

В этот же день состоится жеребьевка участников мега roast battle'а. Ведущий: Андрей Илюхин

Вход по предварительной регистрации в ВК-встрече события.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 января 2020, воскресенье
18:30
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Бригадный Подряд
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31 января - 1 февраля
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1400 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
Купить билет
7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
Clockwork Times
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25 января, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Звезды дискотек 90-х
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5 марта, четверг 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
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