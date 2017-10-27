Ночь искусств в филармонии

4 ноября Тульская областная филармония присоединится к Всероссийской акции, которая в этом году проходит под девизом «Искусство объединяет».

Ночь — это особое время, когда музыка звучит особенно проникновенно, старые картины оживают, а стихотворные строки отзываются в каждом сердце.

Артисты Тульской областной филармонии приглашают туляков и гостей города провести эту ночь вместе. Вас ждет увлекательное путешествие в мир искусств, где существуют музыка, танец, художественное творчество и поэзия.

Программа:

19.00 Музейное помещение. Презентация выставки «История в лицах».



История тульского дворянства насыщена интереснейшими событиями и связана с именами известных людей, сделавших много добрых и великих дел для Тульской губернии и всей России.

История тульского дворянства насыщена интереснейшими событиями и связана с именами известных людей, сделавших много добрых и великих дел для Тульской губернии и всей России. 19.40 — завершение акции «Новый рояль».



Презентация белого рояля фирмы Карла Гетце (XIX век), который был безвозмездно передан филармонии из 3-й поликлиники Тульской городской больницы № 9 и отреставрирован на средства благотворителей.

Презентация белого рояля фирмы Карла Гетце (XIX век), который был безвозмездно передан филармонии из 3-й поликлиники Тульской городской больницы № 9 и отреставрирован на средства благотворителей. 20.15 Камерный зал. Программа «Осенняя палитра».



Музыкальное продолжение рассказа о тульском дворянстве. В программу включена музыка XIX века, которая часто звучала в дворянских домах и усадьбах и стала важной частью русской культуры.

Музыкальное продолжение рассказа о тульском дворянстве. В программу включена музыка XIX века, которая часто звучала в дворянских домах и усадьбах и стала важной частью русской культуры. 21.45 Камерный зал. Программа «Варьете-Филармоник».



Варьете в переводе с французского — разнообразие, смесь. Это уникальный жанр, эффектное театрализованное зрелище с разнообразными номерами: выступлением певцов, танцоров, жонглеров и фокусников, мастеров слова. «Варьете-Филармоник» — это приятные сюрпризы, радость и атмосфера праздника.

В рамках акции «Ночь искусств» в Концертном зале филармонии в 17.00 состоится премьера вокальной симфонии Владимира Дашкевича на слова Юлия Кима «Солдатский реквием». Этот музыкальный проект посвящен 100-летию Октябрьской революции, повлекшей за собой Гражданскую войну…

«Солдатский реквием» — лирический рассказ о жизни простого солдата: от призыва в армию — до его гибели. Этот рассказ вырастает в эпическую поэму о каждом солдате как о частичке огромного народа, имеющего свою историю. Произведение создано по мотивам мюзикла «Бумбараш», изначально написано для симфонического оркестра и баритона. На тульской сцене прозвучит в переложении для мужского вокального ансамбля и духового оркестра.