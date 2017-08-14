Говорят, что история человечества — это история его войн… Меняются времена и люди, в угоду политическим амбициям историю переписывают, забывая о войнах и тех, кто добывал в них победу — простых солдатах!

Когда же правду о героях войны говорит один человек — его могут не услышать или не понять, но когда рупором правды выступает коллектив единомышленников, говорящих на универсальном языке музыки, голос солдат — и живых, и усопших — будет слышен даже через столетия!

Примером такого голоса правды стало произведение выдающегося русского композитора, автора симфонических произведений, опер, музыки к многочисленным спектаклям и кинофильмам Владимира Дашкевича «Солдатский реквием», получившее на тульской земле новое звучание.

В год 100-летия Октябрьской революции и последовавшей за ней гражданской войны мужской вокальный ансамбль «Куликово Поле» и Тульский губернаторский духовой оркестр предлагают Вашему вниманию новый проект — «Солдатский реквием» композитора Владимира Дашкевича на стихи Юлия Кима.

«Солдатский реквием» — это лирический рассказ о простом солдате, от момента, когда его призывают в армию, до смерти бойца и прощения своих врагов. Не случайно в финале использованы слова о прощении врага из Нагорной проповеди Евангелия от Матфея.

Так повесть об одном человеке становится эпической поэмой о каждом солдате, как о частичке огромного народа, имеющего свою историю.

Произведение, созданное по мотивам мюзикла «Бумбараш» и изначально написанное для симфонического оркестра и баритона, было переложено на голоса мужского вокального ансамбля и духовой оркестр.

Таким образом, «Солдатский реквием» обрел новое, современное звучание. Авторы нового прочтения, подчеркивая актуальность и своевременность этого проекта, сумели еще сильнее раскрыть душу русского солдата, а невероятное сочетание уникальных голосов ансамбля и тонкое звучание духового оркестра подкупают с первых минут и равнодушным не оставляют никого.

справка

Мужской вокальный ансамбль «Куликово Поле» — лауреат 1-й премии Международного хорового конкурса в Испании («Золотые Голоса Монсеррат»), победитель VII Международного фестиваль-конкурса в Москве («Хрустальная часовня»). Художественный руководитель Николай Шульдешов.