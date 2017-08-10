17 августа в 12.00 на площади Ленина город Тула встретит международный комбинированный пробег, посвященный 90-летию служения Отечеству ДОСААФ России «С востока на запад России — с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее».

Маршрут пробега проходит от Владивостока до Минска, через крупные города России и Беларуси. Организатором мероприятия в нашем регионе выступает Региональное отделение ДОСААФ России Тульской области при поддержке правительства Тульской области, администрации города Тулы, Западного окружного казачьего общества, ветеранских и молодёжных организации.

Первый уникальный комплексный международный комбинированный пробег ДОСААФ России стартовал на Дальнем Востоке 5 июля и финиширует 22 августа в Минске. Расстояние, которое пройдут участники за 45 дней свыше 11 000 километров.

Автомобили ДОСААФ, мотоколонна «Русских мотоциклистов», велоспортсмены и отряды войсковых казачьих обществ за 45 дней пройдут свыше 11 000 километров.

К ним присоединятся автолюбителя из Беларуси и Казахстана. Разделившись в городе-герое Волгограде на две части, колонны пробега продолжат путь до Севастополя и Минска.

В рамках пробега 12 августа будет дан старт дорожному ралли Санкт-Петербург-Москва-Севастополь. В нем примут участие джиперы из объединения по внедорожному спорту и туризму ДОСААФ России, а с 16 по 17 августа состоится морской переход от Новороссийска до Керчи.

В Севастополе финиш пройдет 18 августа в рамках международного байк-фестиваля, в Белоруссии — 22 августа возле историко-культурного комплекса «Линия Сталина».

На протяжении всего маршрута пройдут торжества, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны, митинги и возложения цветов и венков к памятникам героев и мемориалам славы, передача эстафеты «Символы Пробега», показательные выступления мастеров высшего пилотажа, спортсменов-парашютистов, патриотические акции с участием юнармейцев, сдача нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», показательные выступления военнослужащих Российской армии и многое другое.