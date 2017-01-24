73-летию снятия блокады Ленинграда: Музей Крылова

73 года назад, 27 января 1944 года была снята военная блокада с города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), в связи с этой датой Музей П. Н. Крылова приглашает на вечерние культурно-образовательные мероприятия.

24 января в 18.00 — программа «Город-герой, город-памятник. К 73-летию снятия блокады Ленинграда».

В ходе мероприятия участники познакомятся с историей города, увидят документальные кадры одной из самых трагичных страниц его летописи — хроники 872-дневной блокады Ленинграда, а затем виртуально «прогуляются» по современному Санкт-Петербургу: полюбуются знаменитыми творениями скульпторов и архитекторов.

26 января в 18.00 — программа «Кукрыниксы против войны. К 73-летию освобождения Ленинграда от блокады»

На мероприятии посетители познакомятся с деятельностью творческого коллектива Кукрыниксы в годы Великой Отечественной войны. В это нелегкое для нашей страны время плакаты Кукрыниксов были очень популярны. Они поднимали боевой дух армии, призывали к борьбе против захватчиков, укрепляли веру в безоговорочную победу.

Стоимость участия в мероприятиях: дети — 50 Р, взрослые — 100 Р.