1/2 финала «Оружейной лиги» КВН
26 сентября в 14.00 и в 17.00 в концертном зале Тульского государственного университета пройдет серия полуфинальных игр «Оружейной лиги» КВН.
Две полуфинальные игры в один день. Для организаторов это новый опыт, и они надеются, что вы их поддержите и придёте на игры.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 92
26 сентября 2021, воскресенье
14:00
26 сентября 2021, воскресенье
17:00
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
2 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽