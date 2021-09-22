1/2 финала «Оружейной лиги» КВН

26 сентября в 14.00 и в 17.00 в концертном зале Тульского государственного университета пройдет серия полуфинальных игр «Оружейной лиги» КВН.

Две полуфинальные игры в один день. Для организаторов это новый опыт, и они надеются, что вы их поддержите и придёте на игры.



Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.