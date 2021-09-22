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1/2 финала «Оружейной лиги» КВН

1/2 финала «Оружейной лиги» КВН

26 сентября в 14.00 и в 17.00 в концертном зале Тульского государственного университета пройдет серия полуфинальных игр «Оружейной лиги» КВН.

Две полуфинальные игры в один день. Для организаторов это новый опыт, и они надеются, что вы их поддержите и придёте на игры. 

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.

Где и когда?
Концертный зал ТулГУ
Тула, проспект Ленина, 92
26 сентября 2021, воскресенье
14:00
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26 сентября 2021, воскресенье
17:00
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Касса
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Лена Василёк
Купить билет
25 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Бригадный подряд
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
БЫДЛОЦЫКЛ
Купить билет
2 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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