Всех любителей аниме, настольных игр и альтернативной реальности ждёт вечеринка Anime Party.

Мы гарантируем всем теплую, ламповую атмосферу, в которой каждой сможет проявить себя. Отправьтесь в незабываемое приключение, полное опасностей, посоревнуйтесь с друзьями в быстроте реакций, или просто расслабьтесь и получите море удовольствия.

Дресс-код свободный: вы можете прийти как в обычной одежде, так и в косплей наряде, что придаёт более яркую атмосферу.



В программе:

2D атмосфера

Jaust Dance

Anime-Papercraft.

Игры в зале!

Зона настольных игр

Вокальные выступления

Конкурсы

Стоимость: 200Р., выступающие бесплатно