Anime party
Всех любителей аниме, настольных игр и альтернативной реальности ждёт вечеринка Anime Party.
Мы гарантируем всем теплую, ламповую атмосферу, в которой каждой сможет проявить себя. Отправьтесь в незабываемое приключение, полное опасностей, посоревнуйтесь с друзьями в быстроте реакций, или просто расслабьтесь и получите море удовольствия.
Дресс-код свободный: вы можете прийти как в обычной одежде, так и в косплей наряде, что придаёт более яркую атмосферу.
В программе:
- 2D атмосфера
- Jaust Dance
- Anime-Papercraft.
- Игры в зале!
- Зона настольных игр
- Вокальные выступления
- Конкурсы
Стоимость: 200Р., выступающие бесплатно
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
31 марта 2018, суббота
15:00