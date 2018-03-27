афиша
афиша
Регистрация
Anime party

Anime party

Всех любителей аниме, настольных игр и альтернативной реальности ждёт вечеринка Anime Party.
Мы гарантируем всем теплую, ламповую атмосферу, в которой каждой сможет проявить себя. Отправьтесь в незабываемое приключение, полное опасностей, посоревнуйтесь с друзьями в быстроте реакций, или просто расслабьтесь и получите море удовольствия.

Дресс-код свободный: вы можете прийти как в обычной одежде, так и в косплей наряде, что придаёт более яркую атмосферу.

В программе:

  • 2D атмосфера
  • Jaust Dance
  • Anime-Papercraft.
  • Игры в зале!
  • Зона настольных игр
  • Вокальные выступления
  • Конкурсы

Стоимость: 200Р., выступающие бесплатно

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
31 марта 2018, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.