Встреча с писателем: Юрий Апарин

В галерее «Ясная Поляна» состоится встреча с исследователем истории Великой Отечественной войны Юрием Апариным. Он представит аудитории свою новую книгу «Суровая правда 1941», вышедшую в издательстве «Аквариус» в 2016 году. В ней описывается боевой путь 50-й армии, принимавшей участие в Орловско-Брянской и Тульской оборонительных операциях в октябре-декабре 1941 года.

300-страничное издание — результат многолетней работы автора с рассекреченными документами Центрального архива Министерства обороны России и многочисленных поисковых экспедиций на территории нашего региона. В книге опубликованы уникальные подробные сведения о боевых действиях на Брянщине и Орловщине, а также в Плавском, Чернском, Щекинском, Веневском, Алексинском и других районах Тульской области. В издание включены редкие фотографии и карты времен Великой Отечественной войны, а также снимки, сделанные на «Вахтах Памяти».

Вход свободный.