афиша
афиша
Регистрация
Встреча с писателем: Юрий Апарин

Встреча с писателем: Юрий Апарин

В галерее «Ясная Поляна» состоится встреча с исследователем истории Великой Отечественной войны Юрием Апариным. Он представит аудитории свою новую книгу «Суровая правда 1941», вышедшую в издательстве «Аквариус» в 2016 году. В ней описывается боевой путь 50-й армии, принимавшей участие в Орловско-Брянской и Тульской оборонительных операциях в октябре-декабре 1941 года.

300-страничное издание — результат многолетней работы автора с рассекреченными документами Центрального архива Министерства обороны России и многочисленных поисковых экспедиций на территории нашего региона. В книге опубликованы уникальные подробные сведения о боевых действиях на Брянщине и Орловщине, а также в Плавском, Чернском, Щекинском, Веневском, Алексинском и других районах Тульской области. В издание включены редкие фотографии и карты времен Великой Отечественной войны, а также снимки, сделанные на «Вахтах Памяти».

Вход свободный.

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика