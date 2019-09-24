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Встреча с детским писателем

Встреча с детским писателем

Произведения Наталии Ярославцевой «Мамины сказки», «История одного дома», «Сквозь невозможное» доносит до юных читателей простые истины: добро всегда побеждает зло, маленькое добро — часть большого счастья, вера в себя, в правду и любовь проедет через любые препятствия.

На встрече с автором детских книг ребята познакомятся с интересными книжками Наталии и их героями ближе, послушают сказки, выполнят увлекательные авторские задания.

Самые активные юные читатели получат призы от автора книг.

Продолжительность встречи 1-1,5 часа. Встреча рассчитана на детей 4+.

Участие свободное, для участников, прошедших регистрацию заранее по ссылке — дополнительный бонус от автора!

досье

Наталия Ивановна Ярославцева родилась в Мичуринске Тамбовской области в 1979 году. Высшее образование РЭУ им. Г. В. Плеханова по специальности «Финансовый анализ и расчеты», РАГС при Президенте РФ по специальности «Муниципальное управление».

Действующий член Союза Писателей России, Московской организации.

 

Где и когда?
Тульская областная детская библиотека
28 сентября 2019, суббота
11:00
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Касса
RAVE MUST GO ON при участии группы «ДЕТИ»
Купить билет
26 октября, суббота 19:00
Hardy Bar
 ₽  Билеты: 500 ₽
«PROстранство» – фестиваль современного танца в Туле
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14 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500 ₽
Инкогнито
Купить билет
25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Ваши пельмени
Купить билет
1 октября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3500 ₽
Rock Privet
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27 октября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Звёзды дискотек 90-х
Купить билет
20 ноября, среда 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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