Встреча с детским писателем
Произведения Наталии Ярославцевой «Мамины сказки», «История одного дома», «Сквозь невозможное» доносит до юных читателей простые истины: добро всегда побеждает зло, маленькое добро — часть большого счастья, вера в себя, в правду и любовь проедет через любые препятствия.
На встрече с автором детских книг ребята познакомятся с интересными книжками Наталии и их героями ближе, послушают сказки, выполнят увлекательные авторские задания.
Самые активные юные читатели получат призы от автора книг.
Продолжительность встречи 1-1,5 часа. Встреча рассчитана на детей 4+.
Участие свободное, для участников, прошедших регистрацию заранее по ссылке — дополнительный бонус от автора!
Наталия Ивановна Ярославцева родилась в Мичуринске Тамбовской области в 1979 году. Высшее образование РЭУ им.
Действующий член Союза Писателей России, Московской организации.