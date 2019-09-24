Встреча с детским писателем

Произведения Наталии Ярославцевой «Мамины сказки», «История одного дома», «Сквозь невозможное» доносит до юных читателей простые истины: добро всегда побеждает зло, маленькое добро — часть большого счастья, вера в себя, в правду и любовь проедет через любые препятствия.



На встрече с автором детских книг ребята познакомятся с интересными книжками Наталии и их героями ближе, послушают сказки, выполнят увлекательные авторские задания.

Самые активные юные читатели получат призы от автора книг.

Продолжительность встречи 1-1,5 часа. Встреча рассчитана на детей 4+.



Участие свободное, для участников, прошедших регистрацию заранее по ссылке — дополнительный бонус от автора!

досье