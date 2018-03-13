афиша
афиша
Регистрация
Творческая мастерская Мадам Бох'Ту

Творческая мастерская Мадам Бох'Ту

Мы продолжаем цикл мероприятий «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту»! На этот раз мастер-класс приурочен ко Дню кошек в России.

Под руководством организатора «мастерской», тульской рукодельницы Натальи Томенчук вы изготовите смешную мышку на каркасе из джутового шпагата. Само собой, с кусочком сыра в лапках! А материалом для любимого лакомства послужит уже знакомый многим участникам мастер-классов холодный фарфор.

Стоимость: 250Р.

 

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
17 марта 2018, суббота
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.