Мы продолжаем цикл мероприятий «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту»! На этот раз мастер-класс приурочен ко Дню кошек в России.

Под руководством организатора «мастерской», тульской рукодельницы Натальи Томенчук вы изготовите смешную мышку на каркасе из джутового шпагата. Само собой, с кусочком сыра в лапках! А материалом для любимого лакомства послужит уже знакомый многим участникам мастер-классов холодный фарфор.

Стоимость: 250Р.