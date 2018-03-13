Творческая мастерская Мадам Бох'Ту
Мы продолжаем цикл мероприятий «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту»! На этот раз мастер-класс приурочен ко Дню кошек в России.
Под руководством организатора «мастерской», тульской рукодельницы Натальи Томенчук вы изготовите смешную мышку на каркасе из джутового шпагата. Само собой, с кусочком сыра в лапках! А материалом для любимого лакомства послужит уже знакомый многим участникам мастер-классов холодный фарфор.
Стоимость: 250Р.
Где и когда?
Тула, улица Гоголевская, 82
17 марта 2018, суббота
18:00