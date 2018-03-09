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Тула незнакомая

Тула незнакомая

В галерее Ясной Поляны состоится творческая встреча с писателями-документалистами, исследующими историю Тульского края. Авторы представят свои новые книги, расскажут о находящихся в работе изданиях и ответят на вопросы аудитории.

Во встрече примут участие: известный тульский краевед Алексей Камоликов, Михаил Майоров (автор книги «Тульская старина»), Наталия Кириленко (автор книги «Тульский кремль»), Татьяна Майорова (автор серии книг «Историко-топонимические словари»), Владимир Шариков (автор книги «Повседневная жизнь туляков во второй половине XIX-начале ХХ века»), Владимир Щербаков (автор книги «Тула советская»), Сергей Гайдамак (автор книги «Тульский биографический словарь. Новая реальность») и Михаил Тенцер - автор культурно-исторического проекта типографии «Борус» «Тула ушедшего века», посвященного истории города Тулы в XX веке.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
16 марта 2018, пятница
17:30
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