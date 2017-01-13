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Семейная тема в жизни и творчестве Льва Толстого

Семейная тема в жизни и творчестве Льва Толстого

В конце 2016 года в свет вышли две важные книги: «Лев Толстой — свободный человек» Павла Басинского и «Лев Толстой. „Пророк без чести“. Хроника катастрофы» Георгия Ореханова. Мы пригласили их авторов прочитать лекции в Ясной Поляне, а также представить читателям свои новые книги. Вход, как всегда, бесплатный по предварительной регистрации.

Павел Басинский прочитает лекцию «Семейная тема в жизни и творчестве Льва Толстого: от „Войны и мира“ до „Крейцеровой сонаты“».

Павел Басинский обратится к «делам семейным»: он расскажет об отношении Льва Толстого к семье и браку как в своей жизни, так и в произведениях. А также расскажет о его взаимоотношениях с близкими и семьей. В ходе лекции мы узнаем о том, как семья влияла на творчество писателя и какое место занимала в его произведениях.

На лекции у вас будет возможность купить новые книги Павла Басинского и Георгия Ореханова по издательским ценам — 450 и 600 рублей соответственно.

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
Тел.:
28 января 2017, суббота
15:00
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