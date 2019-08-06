Публичность и работа в кадре
7 августа здесь пройдет мастер-класс «Публичность и работа в кадре». Занятие проведет уже знакомая гостям «Октавы» Ольга Спиркина —
актриса, телеведущая, директор собственной школы телевидения «Останкино ТВ».
Ольга расскажет о том, как люди в объективе и на публике справляются со стрессом, уверенно говорят, тонко шутят и спокойно отвечают даже на самые неудобные вопросы.
На мастер-классе Ольга раскроет следующие темы:
- работа с профессиональной техникой;
- работа на публике и в кадре;
- самопрезентация;
- интервью, ответы на неудобные вопросы, импровизация в прямом эфире.
Во время мастер-класса будут разыграны три сертификата на полный курс, который идет в школе «Останкино ТВ».
Вход по предварительной регистрации по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
7 августа 2019, среда
19:00