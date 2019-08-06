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Публичность и работа в кадре

Публичность и работа в кадре

7 августа здесь пройдет мастер-класс «Публичность и работа в кадре». Занятие проведет уже знакомая гостям «Октавы» Ольга Спиркина —
актриса, телеведущая, директор собственной школы телевидения «Останкино ТВ».

Ольга расскажет о том, как люди в объективе и на публике справляются со стрессом, уверенно говорят, тонко шутят и спокойно отвечают даже на самые неудобные вопросы.

На мастер-классе Ольга раскроет следующие темы:

  • работа с профессиональной техникой;
  • работа на публике и в кадре;
  • самопрезентация;
  • интервью, ответы на неудобные вопросы, импровизация в прямом эфире.

Во время мастер-класса будут разыграны три сертификата на полный курс, который идет в школе «Останкино ТВ».

Вход по предварительной регистрации по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
7 августа 2019, среда
19:00
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