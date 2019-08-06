7 августа здесь пройдет мастер-класс «Публичность и работа в кадре». Занятие проведет уже знакомая гостям «Октавы» Ольга Спиркина —

актриса, телеведущая, директор собственной школы телевидения «Останкино ТВ».

Ольга расскажет о том, как люди в объективе и на публике справляются со стрессом, уверенно говорят, тонко шутят и спокойно отвечают даже на самые неудобные вопросы.

На мастер-классе Ольга раскроет следующие темы:

работа с профессиональной техникой;

работа на публике и в кадре;

самопрезентация;

интервью, ответы на неудобные вопросы, импровизация в прямом эфире.

Во время мастер-класса будут разыграны три сертификата на полный курс, который идет в школе «Останкино ТВ».

Вход по предварительной регистрации по ссылке.