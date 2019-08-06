Психологический клуб: Удовлетворенность жизнью

В «Типографии» пройдет очередное заседание психологического клуба. На этот раз участники обсудят, как получать удовлетворение от жизни.

Многим знакома ситуация, когда вроде бы есть все — работа в меру любимая; дом, где можно чувствовать себя защищенным; семья — все живы-здоровы; друзья, с кем можно проводить вечера и выходные; отпуск раз в год, а то и чаще.

Но внутри ощущения радости от всего этого нет. Нет удовлетворения от прожитого дня, недели, жизни. Один день сменяет другой, все похожи друг на друга.



Клинический психолог Лидия Коломейцева расскажет о том, что с точки зрения психологии придает вкус жизни и побуждает желание встречать каждый день с трепетом «а что же сегодня такого интересно меня ждет».

После теории участники опробуют на себе практические техники, чтобы получить не только знания, но и опыт.

Стоимость: 200 р., предварительная регистрация.

Спикер: Лидия Коломейцева — педагог-психолог, клинический психолог. Ведущий группы для родителей «На трёх китах».