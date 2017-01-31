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Прогулки по старой Туле

Прогулки по старой Туле

У посетителей лекции будет возможность «виртуально» прогуляться по улицам и улочкам старой Тулы — Киевской, Посольской, Пятницкой, Суворовской. Некоторые их названия остались только в истории и памяти старожилов и краеведов. Поговорим о людях (купцах, мастеровых, мещанах), которые населяли эти улицы, роде их занятий, досуге, а также о домах, постройках, казенных учреждениях, магазинах и храмах ушедшей Тулы.

Лекция будет интересна тем, кого увлекает древний город, его становление и превращение в один из таких городов России, в котором живет дух народа, где практически любая его улочка проникнута неповторимостью и национальной самобытностью. 

Где и когда?
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
Тула, проспект Ленина, 16
3 февраля 2017, пятница
18:00
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