Прогулки по старой Туле

У посетителей лекции будет возможность «виртуально» прогуляться по улицам и улочкам старой Тулы — Киевской, Посольской, Пятницкой, Суворовской. Некоторые их названия остались только в истории и памяти старожилов и краеведов. Поговорим о людях (купцах, мастеровых, мещанах), которые населяли эти улицы, роде их занятий, досуге, а также о домах, постройках, казенных учреждениях, магазинах и храмах ушедшей Тулы.

Лекция будет интересна тем, кого увлекает древний город, его становление и превращение в один из таких городов России, в котором живет дух народа, где практически любая его улочка проникнута неповторимостью и национальной самобытностью.