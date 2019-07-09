Профайлинг: чтение собеседника, как определять ложь?
Что такое ложь и какова ее природа? Почему лжецы склонны тщательно подбирать слова? Как понять, что человек говорит неправду? Об этом и многом другом на лекции «Профайлинг: чтение собеседника, как определять ложь?» расскажет специалист по эффективным коммуникациям Светлана Пешенькова. Кроме того, Светлана раскроет несколько секретов наблюдательности и поведает о формуле для анализа СОР (Суммативное оценивание за раздел).
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На лекции гости научатся раскрывать признаки обмана, обусловленные
вегетативной нервной системой, определять модель поведения собеседника,
развивать эмоциональную стрессоустойчивость и работать с системным
мышлением и метакогнитивными навыками.
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Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
10 июля 2019, среда
19:00