Что такое ложь и какова ее природа? Почему лжецы склонны тщательно подбирать слова? Как понять, что человек говорит неправду? Об этом и многом другом на лекции «Профайлинг: чтение собеседника, как определять ложь?» расскажет специалист по эффективным коммуникациям Светлана Пешенькова. Кроме того, Светлана раскроет несколько секретов наблюдательности и поведает о формуле для анализа СОР (Суммативное оценивание за раздел).

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На лекции гости научатся раскрывать признаки обмана, обусловленные

вегетативной нервной системой, определять модель поведения собеседника,

развивать эмоциональную стрессоустойчивость и работать с системным

мышлением и метакогнитивными навыками.

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Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.