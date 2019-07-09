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Профайлинг: чтение собеседника, как определять ложь?

Профайлинг: чтение собеседника, как определять ложь?

Что такое ложь и какова ее природа? Почему лжецы склонны тщательно подбирать слова? Как понять, что человек говорит неправду? Об этом и многом другом на лекции «Профайлинг: чтение собеседника, как определять ложь?» расскажет специалист по эффективным коммуникациям Светлана Пешенькова. Кроме того, Светлана раскроет несколько секретов наблюдательности и поведает о формуле для анализа СОР (Суммативное оценивание за раздел).
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На лекции гости научатся раскрывать признаки обмана, обусловленные
вегетативной нервной системой, определять модель поведения собеседника,
развивать эмоциональную стрессоустойчивость и работать с системным
мышлением и метакогнитивными навыками.
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Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
10 июля 2019, среда
19:00
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