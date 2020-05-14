Мастер-класс курса «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн». Преобразование кухни
16 мая в «Октаве» дизайнер Анастасия Конончук проведет второе занятие онлайн-курса «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн».
На втором занятии Анастасия затронет тему оформления кухни. Чтобы вкусно готовить и экспериментировать, в первую очередь нужен комфорт и уют, который можно организовать самостоятельно при помощи деталей вне зависимости от размеров самой кухни. Настя поделится полезными ссылками, расскажет про организацию пространства, а также раскроет небольшой, но важный секрет, как при помощи акриловой краски и виниловой пленки полностью обновить свою кухню. На мастер-классе будет и практическая часть.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
16 мая 2020, суббота
12:00
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
6 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
7 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽