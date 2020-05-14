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Мастер-класс курса «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн». Преобразование кухни

Мастер-класс курса «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн». Преобразование кухни

16 мая в «Октаве» дизайнер Анастасия Конончук проведет второе занятие онлайн-курса «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн».
На втором занятии Анастасия затронет тему оформления кухни. Чтобы вкусно готовить и экспериментировать, в первую очередь нужен комфорт и уют, который можно организовать самостоятельно при помощи деталей вне зависимости от размеров самой кухни. Настя поделится полезными ссылками, расскажет про организацию пространства, а также раскроет небольшой, но важный секрет, как при помощи акриловой краски и виниловой пленки полностью обновить свою кухню. На мастер-классе будет и практическая часть.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
16 мая 2020, суббота
12:00
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Касса
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Мари Краймбрери
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6 июня, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
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31 октября, суббота 12:00
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 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
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10 октября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 1400 ₽
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