Мастер-класс курса «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн». Преобразование кухни

16 мая в «Октаве» дизайнер Анастасия Конончук проведет второе занятие онлайн-курса «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн».

На втором занятии Анастасия затронет тему оформления кухни. Чтобы вкусно готовить и экспериментировать, в первую очередь нужен комфорт и уют, который можно организовать самостоятельно при помощи деталей вне зависимости от размеров самой кухни. Настя поделится полезными ссылками, расскажет про организацию пространства, а также раскроет небольшой, но важный секрет, как при помощи акриловой краски и виниловой пленки полностью обновить свою кухню. На мастер-классе будет и практическая часть.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.