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Утро в Туле
2 августа: пиво со вкусом летнего салата и снежный человек стал талисманом города

2 августа: пиво со вкусом летнего салата и снежный человек стал талисманом города

Доброе утро! А вот и пятница, пора расслабиться и почитать только самых хороших новостей. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле пасмурно и до +20 градусов, в субботу воздух прогреется до +23 градусов и снова пасмурно, а в воскресенье будет аналогичная погода и до +22 градусов.

Российская пивоварня представила новинку, которая, по словам создателей, станет настоящим открытием для всех, кто следит за своей фигурой. Они выпустили пиво со вкусом свежего летнего салата, обещая, что с первого глотка можно ощутить сочетание ароматных помидоров, только что сорванных с грядки. 

Это инновационное решение, призванное совместить удовольствие от пенного напитка с пользой для здоровья. Производители уверяют, что их пиво станет отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием и стремится к сбалансированному рациону. Теперь любители пива могут побаловать себя освежающим напитком, не отказываясь от овощей.

Радумемся пятнице и слушаем Simply Falling - Iyeoka.

Власти Южного Милуоки (Висконсин, США) решили, что городу нужен талисман, и обратились в рекламное агентство "Savage Solutions" для разработки концепции. Специалисты вдохновились городской легендой о таинственных пумах, но в итоге остановились на еще более загадочном создании - снежном человеке.

Так появился Сэм, снежный человек, ставший официальным талисманом Южного Милуоки. В интервью Сэм рассказал, что всегда мечтал найти место, где его примут таким, какой он есть, и Южный Милуоки стал для него идеальным пристанищем.

С момента утверждения Сэма в качестве талисмана, у него началась насыщенная общественная жизнь. Снежный человек регулярно посещает мероприятия, часто появляется на публике и знакомится с жителями Южного Милуоки, которые с радостью приняли необычного талисмана в свое сообщество.

В этой фотоподборке мы собрали комиксы о коте, который, как и многие из нас, сталкивается с трудными моментами в жизни. Несмотря на все наши усилия сделать свою жизнь идеальной и наполненной счастьем, порой случаются неудачи и разочарования. А этот забавный и мудрый кот не только переживает свои курьезы, но и философствует о них, делясь с нами своим мнением.

Философского настроения!

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