Онлайн мастер-класс «Презентация как сторителлинг: руководство к действию»

14 июля на «Октаве» опытный маркетолог Денис Захаров проведёт онлайн-лекцию «Презентация как сторителлинг: руководство к действию».

Единицы снимают кино, еще меньше пишут книги. А вот презентации сейчас делают все, но у большинства зачастую результат получается весьма средний: не очень информативно, визуально малопривлекательно.

На онлайн-лекции Денис расскажет, как планировать и собирать информативные и живые презентации, которые обладают нарративом и вызывают настоящие эмоции у всех.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке .