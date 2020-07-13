Онлайн мастер-класс «Презентация как сторителлинг: руководство к действию»
14 июля на «Октаве» опытный маркетолог Денис Захаров проведёт онлайн-лекцию «Презентация как сторителлинг: руководство к действию».
Единицы снимают кино, еще меньше пишут книги. А вот презентации сейчас делают все, но у большинства зачастую результат получается весьма средний: не очень информативно, визуально малопривлекательно.
На онлайн-лекции Денис расскажет, как планировать и собирать информативные и живые презентации, которые обладают нарративом и вызывают настоящие эмоции у всех.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
14 июля 2020, вторник
19:00
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽