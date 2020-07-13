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Онлайн мастер-класс «Презентация как сторителлинг: руководство к действию»

Онлайн мастер-класс «Презентация как сторителлинг: руководство к действию»

14 июля на «Октаве» опытный маркетолог Денис Захаров проведёт онлайн-лекцию «Презентация как сторителлинг: руководство к действию».
Единицы снимают кино, еще меньше пишут книги. А вот презентации сейчас делают все, но у большинства зачастую результат получается весьма средний: не очень информативно, визуально малопривлекательно.
На онлайн-лекции Денис расскажет, как планировать и собирать информативные и живые презентации, которые обладают нарративом и вызывают настоящие эмоции у всех. 

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
14 июля 2020, вторник
19:00
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Касса
Кирпичи
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17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пилот
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2 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
SLIMUS
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2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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