Онлайн-лекция «XIX век: романтизм и академизм»
11 мая на «Октаве» продолжится онлайн-курс по истории изобразительного искусства и архитектуры под руководством искусствоведа и автора блога Artpology Татьяны Быковской. На новой лекции курса Татьяна поговорит с гостями о трех главных векторах истории живописи позапрошлого столетия — романтизме, реализме и академизме. Язык встречи — простой и доступный, а двухчасовой лекции хватит для того, чтобы полностью получить азы темы разговора!
Три разных подхода, подаривших миру сотню шедевров, абсолютно точно не оставят слушателей равнодушными и позволят ощутить особый художественный ритм эпохи.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
11 мая 2020, понедельник
19:00
6 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
4 июня, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽