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Онлайн-лекция «XIX век: романтизм и академизм»

Онлайн-лекция «XIX век: романтизм и академизм»

11 мая на «Октаве» продолжится онлайн-курс по истории изобразительного искусства и архитектуры под руководством искусствоведа и автора блога Artpology Татьяны Быковской. На новой лекции курса Татьяна поговорит с гостями о трех главных векторах истории живописи позапрошлого столетия — романтизме, реализме и академизме. Язык встречи — простой и доступный, а двухчасовой лекции хватит для того, чтобы полностью получить азы темы разговора!

Три разных подхода, подаривших миру сотню шедевров, абсолютно точно не оставят слушателей равнодушными и позволят ощутить особый художественный ритм эпохи.
 
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
11 мая 2020, понедельник
19:00
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Мари Краймбрери
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6 июня, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Остап Альтман
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4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Российский Квартет саксофонистов
Купить билет
4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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