Онлайн-лекция «XIX век: романтизм и академизм»

11 мая на «Октаве» продолжится онлайн-курс по истории изобразительного искусства и архитектуры под руководством искусствоведа и автора блога Artpology Татьяны Быковской. На новой лекции курса Татьяна поговорит с гостями о трех главных векторах истории живописи позапрошлого столетия — романтизме, реализме и академизме. Язык встречи — простой и доступный, а двухчасовой лекции хватит для того, чтобы полностью получить азы темы разговора!

Три разных подхода, подаривших миру сотню шедевров, абсолютно точно не оставят слушателей равнодушными и позволят ощутить особый художественный ритм эпохи.