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Онлайн-лекция «Сделай сам — город для людей»

Онлайн-лекция «Сделай сам — город для людей»

17 июня городской планировщик и специалист по плейсмейкингу Анна Сиприкова прочитает лекцию «Сделай сам — город для людей». 
Для кого проектируется городская инфраструктура? Во всех городах улицы — это самая важная и большая сеть общественных пространств. Однако, к сожалению, большинство улиц крайне небезопасны для пешеходов, более миллиона людей погибают под колесами машин каждый год. Эти смерти можно предотвратить с помощью планирования и дизайна, который ставит во главу людей, а не машины. 

Анна Сиприкова расскажет онлайн-гостям о подходах к проектированию безопасных улиц, приведет успешные примеры из разных стран и поведает о лучших и устойчивых форматах сотрудничества в сфере урбанистики.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
17 июня 2020, среда
19:00
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Касса
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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