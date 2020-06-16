Онлайн-лекция «Сделай сам — город для людей»

17 июня городской планировщик и специалист по плейсмейкингу Анна Сиприкова прочитает лекцию «Сделай сам — город для людей».

Для кого проектируется городская инфраструктура? Во всех городах улицы — это самая важная и большая сеть общественных пространств. Однако, к сожалению, большинство улиц крайне небезопасны для пешеходов, более миллиона людей погибают под колесами машин каждый год. Эти смерти можно предотвратить с помощью планирования и дизайна, который ставит во главу людей, а не машины.

Анна Сиприкова расскажет онлайн-гостям о подходах к проектированию безопасных улиц, приведет успешные примеры из разных стран и поведает о лучших и устойчивых форматах сотрудничества в сфере урбанистики.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.