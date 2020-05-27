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Онлайн-лекция «От стрит-ритейла к торговым центрам и обратно»

Онлайн-лекция «От стрит-ритейла к торговым центрам и обратно»

28 мая руководитель московского Центра городской экономики Елена Коробкова прочитает онлайн-лекцию «От стрит-ритейла к торговым центрам и обратно». Торговые центры и моллы давно стали частью мировой массовой культуры. Вокруг них строится целая жизнь, полная покупок и развлечений. Торговые центры собирают под своими крышами сотни магазинов и делают так, чтобы любой человек мог комфортно проводить в них свой досуг, попутно тратя деньги. Таким образом, средний и малый бизнес процветают, а вместе с ними — экономика. Но в наше время торговые комплексы начинают переживать кризис.

На лекции Елена расскажет о возникновении формата торгового центра и о том, почему создатель торговых центров и моллов отказался от своего изобретения. Онлайн-гости также узнают, действительно ли в городах Европы вымирают крупные торговые пассажи и другие подобные форматы. Кроме всего прочего, ведущая раскроет важную тему активно развивающегося городского стрит-ритейла.
 
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
28 мая 2020, четверг
19:00
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Касса
Дора
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12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Мари Краймбрери
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18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
SLIMUS
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2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Пилот
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5 июня, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
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