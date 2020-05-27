Онлайн-лекция «От стрит-ритейла к торговым центрам и обратно»

28 мая руководитель московского Центра городской экономики Елена Коробкова прочитает онлайн-лекцию «От стрит-ритейла к торговым центрам и обратно». Торговые центры и моллы давно стали частью мировой массовой культуры. Вокруг них строится целая жизнь, полная покупок и развлечений. Торговые центры собирают под своими крышами сотни магазинов и делают так, чтобы любой человек мог комфортно проводить в них свой досуг, попутно тратя деньги. Таким образом, средний и малый бизнес процветают, а вместе с ними — экономика. Но в наше время торговые комплексы начинают переживать кризис.

На лекции Елена расскажет о возникновении формата торгового центра и о том, почему создатель торговых центров и моллов отказался от своего изобретения. Онлайн-гости также узнают, действительно ли в городах Европы вымирают крупные торговые пассажи и другие подобные форматы. Кроме всего прочего, ведущая раскроет важную тему активно развивающегося городского стрит-ритейла.