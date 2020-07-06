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Онлайн-лекция «Цвет вашего успеха»

Онлайн-лекция «Цвет вашего успеха»

7 июля на «Октаве» — новая лекция от культурного центра «Типография». Какую цветовую гамму предпочитают творческие личности? Какие цвета любят носить люди с завышенной самооценкой, а что в своем гардеробе имеют те, у кого самооценка занижена? Можно ли изменить свою жизнь, поменяв цветовую палитру носимой одежды? На эти и другие подобные вопросы ответит доктор психологических наук Светлана Пазухина. На онлайн-лекции «Цвет вашего успеха» онлайн-гости не только узнают много интересного о влиянии цвета одежды на психологическое состояние индивида, но и смогут составить личный цветовой профиль и пройти знаменитый тест Макса Люшера. 

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
7 июля 2020, вторник
19:00
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Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Ундервуд
Купить билет
16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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