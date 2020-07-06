Онлайн-лекция «Цвет вашего успеха»

7 июля на «Октаве» — новая лекция от культурного центра «Типография». Какую цветовую гамму предпочитают творческие личности? Какие цвета любят носить люди с завышенной самооценкой, а что в своем гардеробе имеют те, у кого самооценка занижена? Можно ли изменить свою жизнь, поменяв цветовую палитру носимой одежды? На эти и другие подобные вопросы ответит доктор психологических наук Светлана Пазухина. На онлайн-лекции «Цвет вашего успеха» онлайн-гости не только узнают много интересного о влиянии цвета одежды на психологическое состояние индивида, но и смогут составить личный цветовой профиль и пройти знаменитый тест Макса Люшера.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке .