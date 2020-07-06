Онлайн-лекция «Цвет вашего успеха»
7 июля на «Октаве» — новая лекция от культурного центра «Типография». Какую цветовую гамму предпочитают творческие личности? Какие цвета любят носить люди с завышенной самооценкой, а что в своем гардеробе имеют те, у кого самооценка занижена? Можно ли изменить свою жизнь, поменяв цветовую палитру носимой одежды? На эти и другие подобные вопросы ответит доктор психологических наук Светлана Пазухина. На онлайн-лекции «Цвет вашего успеха» онлайн-гости не только узнают много интересного о влиянии цвета одежды на психологическое состояние индивида, но и смогут составить личный цветовой профиль и пройти знаменитый тест Макса Люшера.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
7 июля 2020, вторник
19:00
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽