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Онлайн-лекция «Цифровой этикет: новые правила делового общения»

Онлайн-лекция «Цифровой этикет: новые правила делового общения»

18 июля на «Октаве» — полезная и познавательная лекция от культурной платформы «Синхронизация»! Раньше воспитанный человек должен был уметь отличать столовый нож от закусочного и знать, кто первым пожимает руку при встрече. Теперь к этому списку добавились и правила общения в интернете. Их не преподают в школе, поэтому разобраться в тонкостях цифрового этикета сложно.

Лекцию прочитает основатель образовательного проекта «Про.ЭТИКЕТ» Татьяна Баранова. Татьяна расскажет, каким образом выстроить эффективное общение и как не обидеть собеседника в Сети.
 
Ведущая раскроет следующие темы:
 
  • можно ли добавляться в друзья к начальнику в соцсетях;
  • нужно ли отвечать на ночные электронные письма;
  • стоит ли звонить человеку сразу или лучше предварительно написать;
  • где вести переписку по рабочим вопросам: в Facebook, Telegram или по почте.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
18 июля 2020, суббота
19:00
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Касса
Пилот
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Папа
Купить билет
19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
SLIMUS
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2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
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