Онлайн-лекция «Цифровой этикет: новые правила делового общения»

18 июля на «Октаве» — полезная и познавательная лекция от культурной платформы «Синхронизация»! Раньше воспитанный человек должен был уметь отличать столовый нож от закусочного и знать, кто первым пожимает руку при встрече. Теперь к этому списку добавились и правила общения в интернете. Их не преподают в школе, поэтому разобраться в тонкостях цифрового этикета сложно.

Лекцию прочитает основатель образовательного проекта «Про.ЭТИКЕТ» Татьяна Баранова. Татьяна расскажет, каким образом выстроить эффективное общение и как не обидеть собеседника в Сети.

Ведущая раскроет следующие темы:

можно ли добавляться в друзья к начальнику в соцсетях;

нужно ли отвечать на ночные электронные письма;

стоит ли звонить человеку сразу или лучше предварительно написать;

где вести переписку по рабочим вопросам: в Facebook, Telegram или по почте.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.