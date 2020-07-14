Онлайн-лекция «Цифровой этикет: новые правила делового общения»
18 июля на «Октаве» — полезная и познавательная лекция от культурной платформы «Синхронизация»! Раньше воспитанный человек должен был уметь отличать столовый нож от закусочного и знать, кто первым пожимает руку при встрече. Теперь к этому списку добавились и правила общения в интернете. Их не преподают в школе, поэтому разобраться в тонкостях цифрового этикета сложно.
Лекцию прочитает основатель образовательного проекта «Про.ЭТИКЕТ» Татьяна Баранова. Татьяна расскажет, каким образом выстроить эффективное общение и как не обидеть собеседника в Сети.
Ведущая раскроет следующие темы:
- можно ли добавляться в друзья к начальнику в соцсетях;
- нужно ли отвечать на ночные электронные письма;
- стоит ли звонить человеку сразу или лучше предварительно написать;
- где вести переписку по рабочим вопросам: в Facebook, Telegram или по почте.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
18 июля 2020, суббота
19:00
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽