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Онлайн-лекция «Архитектура и дизайн модерна»

Онлайн-лекция «Архитектура и дизайн модерна»

24 июня на виртуальной «Октаве» пройдёт онлайн-лекция Татьяны Быковской «Архитектура и дизайн модерна». Модерн как стиль находится в условных хронологических границах: конец 1880-х-1914 год — начало Первой мировой войны, оборвавшей естественное развитие искусства в большинстве стран Европы. В период модерна происходило переосмысление старых художественных форм и приемов, сближение и слияние различных видов и жанров искусства.
Речь пойдёт о переосмыслении и развитии архитектуры стиля модерн
 
Искусствовед Татьяна Быковская знакомит слушателей лектория «Октавы» с главными направлениями мирового искусства несколько месяцев. Лекции Татьяны яркие, информативные и понятны даже тем, кто мало что понимает в теме. А те, кто разбирается в искусстве, узнают благодаря Татьяне много нового и полезного.  
 
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

 

 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
24 июня 2020, среда
19:00
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Касса
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1400 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
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