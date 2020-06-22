Онлайн-лекция «Архитектура и дизайн модерна»
24 июня на виртуальной «Октаве» пройдёт онлайн-лекция Татьяны Быковской «Архитектура и дизайн модерна». Модерн как стиль находится в условных хронологических границах: конец 1880-х-1914 год — начало Первой мировой войны, оборвавшей естественное развитие искусства в большинстве стран Европы. В период модерна происходило переосмысление старых художественных форм и приемов, сближение и слияние различных видов и жанров искусства.
Речь пойдёт о переосмыслении и развитии архитектуры стиля модерн
Искусствовед Татьяна Быковская знакомит слушателей лектория «Октавы» с главными направлениями мирового искусства несколько месяцев. Лекции Татьяны яркие, информативные и понятны даже тем, кто мало что понимает в теме. А те, кто разбирается в искусстве, узнают благодаря Татьяне много нового и полезного.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
24 июня 2020, среда
19:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽