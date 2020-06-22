Онлайн-лекция «Архитектура и дизайн модерна»

24 июня на виртуальной «Октаве» пройдёт онлайн-лекция Татьяны Быковской «Архитектура и дизайн модерна». Модерн как стиль находится в условных хронологических границах: конец 1880-х-1914 год — начало Первой мировой войны, оборвавшей естественное развитие искусства в большинстве стран Европы. В период модерна происходило переосмысление старых художественных форм и приемов, сближение и слияние различных видов и жанров искусства.

Речь пойдёт о переосмыслении и развитии архитектуры стиля модерн

Искусствовед Татьяна Быковская знакомит слушателей лектория «Октавы» с главными направлениями мирового искусства несколько месяцев. Лекции Татьяны яркие, информативные и понятны даже тем, кто мало что понимает в теме. А те, кто разбирается в искусстве, узнают благодаря Татьяне много нового и полезного.