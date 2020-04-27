афиша
афиша
Регистрация
Литературный онлайн-клуб: «Во мне звучит война»

Литературный онлайн-клуб: «Во мне звучит война»

28 апреля в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба.
В этом году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. И хотя эта дата все дальше от нас, и все глуше звучит голос скорби, но память убить нельзя.

«Типография» приглашает вас в Литературный клуб поговорить о произведениях о войне, почитать стихи, послушать песни.
 
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 апреля 2020, вторник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Игра
Купить билет
25 октября, воскресенье 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Ундервуд
Купить билет
14 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.