Литературный онлайн-клуб: «Во мне звучит война»
28 апреля в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба.
В этом году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. И хотя эта дата все дальше от нас, и все глуше звучит голос скорби, но память убить нельзя.
«Типография» приглашает вас в Литературный клуб поговорить о произведениях о войне, почитать стихи, послушать песни.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 апреля 2020, вторник
19:00
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
25 октября, воскресенье 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
14 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽