Литературный онлайн-клуб: «Во мне звучит война»

28 апреля в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба.

В этом году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. И хотя эта дата все дальше от нас, и все глуше звучит голос скорби, но память убить нельзя.

«Типография» приглашает вас в Литературный клуб поговорить о произведениях о войне, почитать стихи, послушать песни.