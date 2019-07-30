Набойка по ткани

Участники мастер-класса вместе с Екатериной Зерновой освоят набойку по ткани при помощи керамических штампов.

На новой встрече в музейной мастерской рассказ пойдет и о традиционных приспособлениях для этого вида рукоделия. В старину для нанесения рисунка на ткань чаще использовали деревянные штампы. Мастер Екатерина Зернова расскажет о том, как изготавливали эти «печати», как сохраняли для длительной службы, а также что мастера используют сегодня, чтобы добиться результата, как у наших бабушек и прабабушек.

Каждый украсит заготовку под носовой платочек или салфетку красочным принтом и узнает, как закрепить рисунок, чтобы изделие не полиняло после стирки и служило долго.

Для тех, кто не делал на прошлой встрече керамические штампы, предложат уже готовые.

Стоимость: 200 р.