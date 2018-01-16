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Мастер-класс по шелкографии

Мастер-класс по шелкографии

Приглашаем на мастер-класс Армена Аганесова, одного из авторов выставки «Через Чур». Вы научитесь одному из старейших способов печати и станете автором произведения искусства, выполненного в этой редкой технике. Печатать будем акриловыми красками, которые быстро сохнут, поэтому работу можно будет сразу забрать с собой.

Шелкография — разновидность трафаретной печати, возникшая в глубокой древности. Печать производится с помощью сетки, сквозь которую краска проникает на запечатываемый материал. Одна из особенностей шелкографии — возможность получать толстый, плотный и яркий красочный слой.

Количество мест ограничено. Записаться можно по телефону 31−26−61.

Стоимость 200 Р.

Где и когда?
Дом Крафта
Тула, пр. Ленина, 25
20 января 2018, суббота
12:00
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