Мастер-класс по шелкографии

Приглашаем на мастер-класс Армена Аганесова, одного из авторов выставки «Через Чур». Вы научитесь одному из старейших способов печати и станете автором произведения искусства, выполненного в этой редкой технике. Печатать будем акриловыми красками, которые быстро сохнут, поэтому работу можно будет сразу забрать с собой.

Шелкография — разновидность трафаретной печати, возникшая в глубокой древности. Печать производится с помощью сетки, сквозь которую краска проникает на запечатываемый материал. Одна из особенностей шелкографии — возможность получать толстый, плотный и яркий красочный слой.

Количество мест ограничено. Записаться можно по телефону 31−26−61.

Стоимость 200 Р.