Мастер-класс «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн»
10 мая на «Октаве» дизайнер Анастасия Конончук запускает онлайн-цикл «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн». На первом уроке Анастасия расскажет про обустройство домашнего рабочего пространства: про стулья и столы, за которыми удобно работать, а также про важность подставки для ноутбука. Анастасия затронет и тему цветов, которые умеют поглощать негативное влияние компьютера и другой современной техники.
Второе занятие курса, которое пройдет 16 мая, будет посвящено обустройству кухни.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
10 мая 2020, воскресенье
12:00
6 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
7 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
5 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽