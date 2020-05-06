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Мастер-класс «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн»

Мастер-класс «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн»

10 мая на «Октаве» дизайнер Анастасия Конончук запускает онлайн-цикл «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн». На первом уроке Анастасия расскажет про обустройство домашнего рабочего пространства: про стулья и столы, за которыми удобно работать, а также про важность подставки для ноутбука. Анастасия затронет и тему цветов, которые умеют поглощать негативное влияние компьютера и другой современной техники.

Второе занятие курса, которое пройдет 16 мая, будет посвящено обустройству кухни.
 
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
10 мая 2020, воскресенье
12:00
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Мари Краймбрери
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6 июня, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Lumen
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7 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Пилот
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5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Российский Квартет саксофонистов
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4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
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