Мастер-класс «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн»

10 мая на «Октаве» дизайнер Анастасия Конончук запускает онлайн-цикл «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн». На первом уроке Анастасия расскажет про обустройство домашнего рабочего пространства: про стулья и столы, за которыми удобно работать, а также про важность подставки для ноутбука. Анастасия затронет и тему цветов, которые умеют поглощать негативное влияние компьютера и другой современной техники.

Второе занятие курса, которое пройдет 16 мая, будет посвящено обустройству кухни.