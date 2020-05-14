Литературный онлайн-клуб: От масскультуры к книгам
15 мая в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба.
На прошлых встречах уже рассказывали о книгах, породивших фанатские движения, фильмы и сериалы, компьютерные игры. Но иногда бывает наоборот: какая-то идеи, родившаяся в недрах массовой культуры, порождает литературу. О таких произведениях и пойдет речь. Присоединяйтесь!
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 мая 2020, пятница
19:00
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
14 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽