Литературный онлайн-клуб: От масскультуры к книгам

15 мая в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба.

На прошлых встречах уже рассказывали о книгах, породивших фанатские движения, фильмы и сериалы, компьютерные игры. Но иногда бывает наоборот: какая-то идеи, родившаяся в недрах массовой культуры, порождает литературу. О таких произведениях и пойдет речь. Присоединяйтесь!

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».