Литературные среды: Валентин Киреев

Валентин Викторович Киреев — поэт, руководитель Новомосковского и Богородицкого литературных объединений и Новомосковской городской Школы молодого поэта, издатель ежегодных альманахов «БЛОК» и «НЛО», редактор альманаха «АЛЛО», «Дороги» и других литературных сборников, главный редактор тульской типографии «Папирус», автор слов гимнов городов Новомосковск и Богородицк, почётный гражданин города Богородицка, член Бюро Тульского отделения Союза писателей РФ и Союза писателей России.

На творческом вечере Валентин Киреев расскажет о своей литературной деятельности и познакомит со своим творчеством. Мероприятие продолжит цикл вечерних мероприятий «Литературные Среды в Доме-музее В.В. Вересаева» (совместно с Министерством культуры Тульской области).

100 Р.