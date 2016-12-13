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Литературные среды: Валентин Киреев

Литературные среды: Валентин Киреев

Валентин Викторович Киреев — поэт, руководитель Новомосковского и Богородицкого литературных объединений и Новомосковской городской Школы молодого поэта, издатель ежегодных альманахов «БЛОК» и «НЛО», редактор альманаха «АЛЛО», «Дороги» и других литературных сборников, главный редактор тульской типографии «Папирус», автор слов гимнов городов Новомосковск и Богородицк, почётный гражданин города Богородицка, член Бюро Тульского отделения Союза писателей РФ и Союза писателей России.

На творческом вечере Валентин Киреев расскажет о своей литературной деятельности и познакомит со своим творчеством. Мероприятие продолжит цикл вечерних мероприятий «Литературные Среды в Доме-музее В.В. Вересаева» (совместно с Министерством культуры Тульской области).

100 Р.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
1 февраля 2017, среда
17:00
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