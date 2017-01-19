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Лесной великан

Лесной великан

2017 год объявлен в России Годом Экологии. В связи с этим Тульский областной краеведческий музей приглашает на презентацию новой тематической лекции, посвященной самому крупному обитателю тульских лесов — лосю. Автор — ведущий специалист естественно-исторического отдела музея Вадим Вадимович Поступальский.

В ходе мероприятия слушатели познакомятся с историей обитания лося на территории Тульской области, особенностями жизни в естественной среде и узнают о попытках одомашнивания животного в 1950-гг. XX века, а также о пользе и ценности лосиного молока — уникального целебного продукта. Кроме того, будет освещаться вопрос охраны и экологического значения лосей.

Стоимость участия 100 Р/чел.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
27 января 2017, пятница
18:30
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