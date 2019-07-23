Легенды и мифы Древней Греции
В Тульском музее изобразительных искусств пройдет экскурсия «Легенды и мифы Древней Греции».
Участников ожидает увлекательное путешествие в мир древнегреческих мифов! Они увидят образы легендарных богов и героев — Зевса, Меркурия, Афродиты, Лаокоона, запечатлённые русскими и зарубежными художниками и скульпторами разных эпох. Также гости увидят редкие живописные оригиналы, известные скульптурные копии и узнают историю их создания, а в конце экскурсии проверят свои знания в викторине!
Стоимость: взрослый+ребенок — 150 р.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
27 июля 2019, суббота
12:00