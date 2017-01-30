Кукла «Петушок»

Филиал Тульского музейного объединения Тульский областной художественный музей приглашает в Мастерскую народной куклы.

В первую пятницу февраля Тульский областной художественный музей приглашает всех желающих в Мастерскую народной куклы. На этом занятии мы будем делать символ 2017 года — тряпичного петушка. Петух — очень древний символ. До сих пор людей поражает связь этой домашней птицы с солнцем. Ведь еще 100 лет назад просыпались «с петухами», ориентируясь на его безошибочное определение утренней зари. Символ 2017 года — Огненный петух, и мы скрутим нашего тряпичного петушка из тканей красных оттенков, сделаем ему клюв-палочку, пушистый хвост и «посадим» на длинную палочку, чтобы нашу красивую птицу можно было поставить в небольшую вазочку или украсить цветочный горшок. Сделанные на мастер-классе петушки станут оригинальным украшением вашего дома!

Стоимость участия (1 занятие): взрослые — 250 Р, дети — 120 Р.