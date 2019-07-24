Стеклянные комнаты: как соцсети превращают отношения в шоу

30 июля в культурном центре «Типография» пройдет лекция, посвященная границам между соцсетями и личными отношениями. Лекцию проводит специалист по философии медиа Антон Качулин.



С развитием социальных сетей наши личные отношения стали явлением, которое выступает фоном для жизни тысяч других людей. Независимо от вашего желания участники сетевой коммуникации помнят, выбирают, строят планы, реконструируют системы знакомств.



Как мир социальных медиа изменил наше восприятие расставания, одиночества и близости? Как социальные сети заставляют нас любить и ненавидеть? И как не превратиться в марионетку на бесчисленных нитях, соединяющих нас с другими?

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.



Антон Качулин — аспирант философского факультета МГУ, специалист по философии медиа, лектор курсов проекта «Синхронизация» и павильона книги ВДНХ.