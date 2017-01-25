Как легко и быстро достигнуть своей цели за 7 шагов
Бесплатная лекция «Как легко и быстро достигнуть своей цели за 7 шагов».
На этой лекции вы узнаете:
- Принципы работы мозга, когда он достигает целей
- Как использовать эти принципы для достижения любых целей
- Как использовать эти принципы для изменения своей жизни в лучшую сторону
- Какие 7 шагов надо проделать, чтобы придти к результату
- Вы познакомитесь с удивительной и универсальной техникой достижения желаемого в любых сферах
В конце занятия бонус — вы используете эту технику на практике.
Бесплатную лекцию прочитает практический психолог и астролог, автор книг по психологии «Тренинг женской силы. Королева, Девочка, Любовница, Хозяйка», «33 дня, которые изменят вашу жизнь» и «Как раскрутить колесо фортуны. Практически руководство по управлению своей судьбой» Анжела Харитонова.
Количество мест ограничено. Запись обязательна: 8−953−424−17−36.
Где и когда?
Тула, ул. Энгельса, 143
Тел.: +7 (953) 424-17-36
6 февраля 2017, понедельник
18:30