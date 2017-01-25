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Как легко и быстро достигнуть своей цели за 7 шагов

Как легко и быстро достигнуть своей цели за 7 шагов

Бесплатная лекция «Как легко и быстро достигнуть своей цели за 7 шагов».

На этой лекции вы узнаете:

  • Принципы работы мозга, когда он достигает целей
  • Как использовать эти принципы для достижения любых целей
  • Как использовать эти принципы для изменения своей жизни в лучшую сторону
  • Какие 7 шагов надо проделать, чтобы придти к результату
  • Вы познакомитесь с удивительной и универсальной техникой достижения желаемого в любых сферах

В конце занятия бонус — вы используете эту технику на практике.

Бесплатную лекцию прочитает практический психолог и астролог, автор книг по психологии «Тренинг женской силы. Королева, Девочка, Любовница, Хозяйка», «33 дня, которые изменят вашу жизнь» и «Как раскрутить колесо фортуны. Практически руководство по управлению своей судьбой» Анжела Харитонова.

Количество мест ограничено. Запись обязательна: 8−953−424−17−36.

Где и когда?
Идея, клуб практической психологии
Идея, клуб практической психологии
Тула, ул. Энгельса, 143
6 февраля 2017, понедельник
18:30
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