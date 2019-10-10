Технологии эффективной работы: как делать все быстрее в 4 раза
В «Типографии» пройдет лекция по тайм-менеджменту бизнес-тренера Марины Одношевиной.
На тренинге вы узнаете:
- 30 технологий эффективной работы, которые навсегда изменят вашу жизнь к лучшему;
- как быстро достигать личных и профессиональных целей;
- как правильно ставить цели и не останавливаться на полпути;
- какие страхи мешают в достижении целей и как с ними бороться;
- как освободить время на отдых и начать наслаждаться жизнью;
- как работать легко и с удовольствием.
Каждый участник тренинга получит список дополнительных материалов и литературы для более глубокого погружения в тему. А также вы получите огромный заряд энергии, сил и мотивации!
Стоимость: 300 р.
Марина Одношевина — персональный коуч, автор, куратор и продюсер образовательных курсов, мастер-классов, тренингов по бизнесу. Продюсер Вторых Европейских игр (город Минск) и WorldSkills 2019 (город Казань, республика Татарстан).
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 октября 2019, суббота
14:30
16 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽