Технологии эффективной работы: как делать все быстрее в 4 раза

В «Типографии» пройдет лекция по тайм-менеджменту бизнес-тренера Марины Одношевиной.

На тренинге вы узнаете:

30 технологий эффективной работы, которые навсегда изменят вашу жизнь к лучшему;

как быстро достигать личных и профессиональных целей;

как правильно ставить цели и не останавливаться на полпути;

какие страхи мешают в достижении целей и как с ними бороться;

как освободить время на отдых и начать наслаждаться жизнью;