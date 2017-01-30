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Горячий снег

Горячий снег

Лекция «Горячий снег» посвящена Сталинградской битве (17 июля 1942 — 2 февраля 1943 гг.) и разгрому советскими войсками немецко-фашистской группировки противника общей численностью около 300 тысяч человек. Сражение под Сталинградом по праву именуют «коренным переломом» в ходе Великой Отечественной войны. И в соответствии с Федеральным законом 2 февраля отмечается как День воинской славы России.

Участники музейной лекции проследят ход событий под Сталинградом, увидят уникальные кадры документальных съемок, узнают про операцию «Уран» и героизм советских воинов, а также совершат виртуальную экскурсию по Мамаеву кургану.

50 Р.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Mузей военной истории Тульского края
Тула, 1-й проезд Металлургов, 3 (Посещение музея по предварительной записи)
1 февраля 2017, среда
10:00
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2 февраля 2017, четверг
10:00
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3 февраля 2017, пятница
10:00
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