Горячий снег
Лекция «Горячий снег» посвящена Сталинградской битве (17 июля 1942 — 2 февраля 1943 гг.) и разгрому советскими войсками немецко-фашистской группировки противника общей численностью около 300 тысяч человек. Сражение под Сталинградом по праву именуют «коренным переломом» в ходе Великой Отечественной войны. И в соответствии с Федеральным законом 2 февраля отмечается как День воинской славы России.
Участники музейной лекции проследят ход событий под Сталинградом, увидят уникальные кадры документальных съемок, узнают про операцию «Уран» и героизм советских воинов, а также совершат виртуальную экскурсию по Мамаеву кургану.
50 Р.
Где и когда?
Тула, 1-й проезд Металлургов, 3 (Посещение музея по предварительной записи)
Тел.: 8 (4872) 46‒25‒80
1 февраля 2017, среда
10:00
2 февраля 2017, четверг
10:00
3 февраля 2017, пятница
10:00
4 февраля 2017, суббота
10:00
5 февраля 2017, воскресенье
10:00
6 февраля 2017, понедельник
10:00
7 февраля 2017, вторник
10:00
8 февраля 2017, среда
10:00
9 февраля 2017, четверг
10:00
10 февраля 2017, пятница
10:00