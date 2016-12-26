Fuckup Nights — мировое дискуссионное шоу о провалах в бизнесе, творческих проектах и стартапах.

Все началось с вечеринки в Мехико в 2012 году, когда 5 друзей-стартаперов, после серии шотов Мескаля решили, что больше не хотят слушать о чьих-либо прилизанных историях успеха. А хотят поделиться своими ужасающими историями провалов.

Вечер выдался таким удачным, что его решили повторить.

Через две недели три новых рассказчика делились своими историями неудач в расширенном кругу друзей и друзей друзей. Это была первая Fuckup Night.

Сегодня Fuckup Nights — мировое движение, дающее людям возможность поделиться своими историями провалов на всех континентах (кроме Антарктиды, хотя полярникам точно есть что рассказать о факапах).

Больше 200 городов по всему миру проводят Fuckup Nights и слушают душераздирающие истории провалов.

Тула тоже в деле.

Как проходит Fuckup Nights: 3 или 4 спикера с реальным опытом расскажут о своих собственных неудачах и провалах. Выступление длится около 10 минут, после чего дается время на вопросы.

Спикеры расскажут, что это был за проект, что пошло не так, какой бесценный опыт они получили и что бы теперь сделали по-другому.

Не ошибается тот, кто ничего не делает. И если у тебя до сих пор не было факапов, может пора уже заняться чем-то серьезным?

Успейте купить билеты — в день мероприятия они будут дороже!