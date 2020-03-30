2 апреля в «Октаве» пройдёт онлайн-лекция «Фаберже: драгоценных дел менеджер». Художник должен думать обо всех сферах жизни — эта мысль в XIX веке покорила всю Европу и Россию. Вместе с ней расцвело декоративно-прикладное искусство: мастера начали создавать эстетичные предметы для повседневной жизни. Фаберже в то время был одним из ярчайших представителей профессии.

Как имя российского ювелира стало известно во всем мире и чем еще славилась его мастерская, кроме знаменитых композиций в виде яиц? Об этом и не только узнаем на лекции «Фаберже: драгоценных дел менеджер», а также выясним:

Какие образы были популярны в декоративно-прикладном искусстве от западноевропейских направлений до «неорусского» стиля;

Кто еще, кроме Фаберже, создавал шедевры декоративно-прикладного искусства в Петербурге XIX века;

Как была устроена работа на фирме ювелира и кто в действительности создавал знаменитые «яйца Фаберже»;

Сколько оттенков эмали знали художники Фаберже;

Как русские мастера достигли мастерства в «объемной флорентинской мозаике»;

Что большое повлияло на популярность мастерской Фаберже: его талант ювелира или бизнесмена.



В роли спикера выступит Ольга Мелькьян — журналист, организатор мероприятий, выставок в рамках деятельности «РИА Новости». Автор лекций по истории моды и истории искусства.

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