«Фаберже: драгоценных дел менеджер»
2 апреля в «Октаве» пройдёт онлайн-лекция «Фаберже: драгоценных дел менеджер». Художник должен думать обо всех сферах жизни — эта мысль в XIX веке покорила всю Европу и Россию. Вместе с ней расцвело декоративно-прикладное искусство: мастера начали создавать эстетичные предметы для повседневной жизни. Фаберже в то время был одним из ярчайших представителей профессии.
Как имя российского ювелира стало известно во всем мире и чем еще славилась его мастерская, кроме знаменитых композиций в виде яиц? Об этом и не только узнаем на лекции «Фаберже: драгоценных дел менеджер», а также выясним:
- Какие образы были популярны в декоративно-прикладном искусстве от западноевропейских направлений до «неорусского» стиля;
- Кто еще, кроме Фаберже, создавал шедевры декоративно-прикладного искусства в Петербурге XIX века;
- Как была устроена работа на фирме ювелира и кто в действительности создавал знаменитые «яйца Фаберже»;
- Сколько оттенков эмали знали художники Фаберже;
- Как русские мастера достигли мастерства в «объемной флорентинской мозаике»;
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Что большое повлияло на популярность мастерской Фаберже: его талант ювелира или бизнесмена.
В роли спикера выступит Ольга Мелькьян — журналист, организатор мероприятий, выставок в рамках деятельности «РИА Новости». Автор лекций по истории моды и истории искусства.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.