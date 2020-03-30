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«Фаберже: драгоценных дел менеджер»

«Фаберже: драгоценных дел менеджер»

2 апреля в «Октаве» пройдёт онлайн-лекция «Фаберже: драгоценных дел менеджер». Художник должен думать обо всех сферах жизни — эта мысль в XIX веке покорила всю Европу и Россию. Вместе с ней расцвело декоративно-прикладное искусство: мастера начали создавать эстетичные предметы для повседневной жизни. Фаберже в то время был одним из ярчайших представителей профессии.

Как имя российского ювелира стало известно во всем мире и чем еще славилась его мастерская, кроме знаменитых композиций в виде яиц? Об этом и не только узнаем на лекции «Фаберже: драгоценных дел менеджер», а также выясним:

 

  • Какие образы были популярны в декоративно-прикладном искусстве от западноевропейских направлений до «неорусского» стиля;
  • Кто еще, кроме Фаберже, создавал шедевры декоративно-прикладного искусства в Петербурге XIX века;
  • Как была устроена работа на фирме ювелира и кто в действительности создавал знаменитые «яйца Фаберже»;
  • Сколько оттенков эмали знали художники Фаберже;
  • Как русские мастера достигли мастерства в «объемной флорентинской мозаике»;
  • Что большое повлияло на популярность мастерской Фаберже: его талант ювелира или бизнесмена.
     

В роли спикера выступит Ольга Мелькьян — журналист, организатор мероприятий, выставок в рамках деятельности «РИА Новости». Автор лекций по истории моды и истории искусства.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
2 апреля 2020, четверг
19:00
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Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Остап Альтман
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23 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
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16 мая, суббота 12:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
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