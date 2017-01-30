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Дворянские улицы: Тула писателя В.В. Вересаева

Дворянские улицы: Тула писателя В.В. Вересаева

Время стирает зримые образы прошлого… Но в Туле еще сохранились его отголоски — старые улицы, где почти каждый дом связан со знаменитым именем, историей и доносит до нас неповторимый колорит быта и повседневной жизни Тулы второй половины XIX — начала XX вв. Один из таких районов — тульские «дворянские» улицы: Гоголевская (Верхне-Дворянская), Бундурина (Старо-Дворянская), Свободы (Ново-Дворянская), на которых жили дворяне, чиновники, интеллигенция.

В «Воспоминаниях» писателя Викентия Викентьевича Вересаева, уроженца этих мест, перед нами предстают образы улиц этой части Тулы, домов, которые в памяти писателя неразрывно связаны с образами людей-родственников, друзей, знакомых, ему близких и любимых. Именно такой вы увидите на лекции старую Тулу — город, исчезающий среди современных многоэтажных «свечек».

Стоимость участия — 100 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
3 февраля 2017, пятница
18:30
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