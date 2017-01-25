Древо жизни

Музей «Тульские древности» открывает новую серию занятий по традиционным ремеслам. Они посвящены работе с самым популярным материалом — деревом.

Первые занятия пройдут уже в феврале и начнутся с открытием выставки «Деревянных дел мастер». Растение дает нам огромные возможности для творчества, которыми мы обязательно воспользуемся. Субботние вечера в музее будут посвящены декоративной росписи по дереву, знакомству с давно забытыми предметам крестьянского быта, изготовленными из древесины. Одни служили хозяйкам в рукоделии, другие — ребятне для забав. Ткань, картон, бумага — все это тоже нам дает дерево. Попробуем освоить новые техники в работе с этими хорошо знакомыми нам материалами.

Февральские встречи познакомят с несколькими традиционными типами росписи по дереву, характерными для различных регионов России.

4 февраля, 17.00 — «Мезенская роспись».

Как и большинство народных промыслов, свое название эта роспись получила от местности, в которой зародилась. Река Мезень находится в Архангельской области, между двумя самыми крупными реками Северной Европы — Северной Двиной и Печорой, на границе тайги и тундры.

Мезенская роспись — одна из самых необычных и близких к архаике. Народные художники ее использовали для украшения большинства предметов быта, сопровождавших человека от рождения и до глубокой старости, в оформлении фасадов и интерьеров изб.

На занятии говорим об истории промысла, осваиваем основные приемы и расписываем деревянную заготовку.

11 февраля, 17.00 — «Хохломская роспись».

Столицей золотой хохломы по праву считается город Семенов, что в 80 километрах от Нижнего Новгорода. Начиная с XVII века на всю Россию славилась расписная деревянная посуда заволжских мастеров.

Особенность промысла — изготовление золоченой деревянной посуды без применения драгоценного металла и своеобразная растительно-травная роспись. Символ хохломской росписи — огненная жар-птица, украшенная яркими цветами.

Создать изделие по всем правилам хохломской росписи за одно занятие невозможно, но можно прибегнуть к современным материалам и достигнуть неплохого результата.

18 февраля, 17.00 — «Городецкая роспись».

Родина городецкой росписи — Поволжье, села и деревни, расположенные по берегам притока Волги — речушки Узолы. Главным рынком сбыта узольской расписной утвари был Городец, что в Нижегородском крае. И именно с ним, с его бытом, нравами и образами было связано содержание росписи.

Среди самых распространенных сюжетов росписи — гулянья, чаепития, знаменитый городецкий конь с всадником, народные праздники.

Мастер-класс предлагает богатство выбора сюжетов и полную палитру красок для росписи.

Занятия проводит народный мастер России Екатерина Зернова. Стоимость — 100 рублей.