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Мастер-класс «Архитектурный скетчинг. Улочки Стамбула»

Мастер-класс «Архитектурный скетчинг. Улочки Стамбула»

Этот мастер-класс о путешествиях, городской архитектуре, о том, как научиться быстро фиксировать сложные городские объекты на бумаге. Как не перетемнить в арках, зажечь свет на шпилях собора и мастерски уложиться в гамму всего 10 оттенков! Вы научитесь делать яркие и эффектные городские зарисовки. В путешествиях Вы сможете быстро зарисовывать яркие моменты жизни, освоив на мастер-классе простые и эффективные техники скетчинга.
 
В программе мастер-класса:
  1. Основы композиции. Один из самых важных моментов, т.к. скетч, это не только красивая картинка, но и мгновенно схваченный образ.
  2. Перспектива и основы построения. Важнейший этап в создании городского скетча.
  3. Средства выразительности в графике.
Ведущая: Екатерина Пластинина
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
5 октября 2019, суббота
12:00
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15 декабря, воскресенье 20:00
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 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
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30 декабря, понедельник 20:00
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10 октября, четверг 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400-2400 ₽
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 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
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