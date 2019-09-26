Мастер-класс «Архитектурный скетчинг. Улочки Стамбула»
Этот мастер-класс о путешествиях, городской архитектуре, о том, как научиться быстро фиксировать сложные городские объекты на бумаге. Как не перетемнить в арках, зажечь свет на шпилях собора и мастерски уложиться в гамму всего 10 оттенков! Вы научитесь делать яркие и эффектные городские зарисовки. В путешествиях Вы сможете быстро зарисовывать яркие моменты жизни, освоив на мастер-классе простые и эффективные техники скетчинга.
В программе мастер-класса:
- Основы композиции. Один из самых важных моментов, т.к. скетч, это не только красивая картинка, но и мгновенно схваченный образ.
- Перспектива и основы построения. Важнейший этап в создании городского скетча.
- Средства выразительности в графике.
Ведущая: Екатерина Пластинина
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
5 октября 2019, суббота
12:00
18 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
10 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2400 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽