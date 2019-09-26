Мастер-класс «Архитектурный скетчинг. Улочки Стамбула»

Этот мастер-класс о путешествиях, городской архитектуре, о том, как научиться быстро фиксировать сложные городские объекты на бумаге. Как не перетемнить в арках, зажечь свет на шпилях собора и мастерски уложиться в гамму всего 10 оттенков! Вы научитесь делать яркие и эффектные городские зарисовки. В путешествиях Вы сможете быстро зарисовывать яркие моменты жизни, освоив на мастер-классе простые и эффективные техники скетчинга.

В программе мастер-класса:

Основы композиции. Один из самых важных моментов, т.к. скетч, это не только красивая картинка, но и мгновенно схваченный образ. Перспектива и основы построения. Важнейший этап в создании городского скетча. Средства выразительности в графике.

Ведущая: Екатерина Пластинина