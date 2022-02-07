Vivian Sessoms
14 февраля в «Октаве» пройдет концерт американской певицы Vivian Sessoms.
Стоимость: от 600 рублей (билет на одного) и от 1100 (билет за двоих).
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
14 февраля 2022, понедельник
18:00
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽