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Vivian Sessoms

Vivian Sessoms

14 февраля в «Октаве» пройдет концерт американской певицы Vivian Sessoms.

Стоимость: от 600 рублей (билет на одного) и от 1100 (билет за двоих).

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
14 февраля 2022, понедельник
18:00
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Касса
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
LUMEN
Купить билет
16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Горшенев
Купить билет
26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
ANNREAL
Купить билет
26 февраля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
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