Серебряный век подарил нам много имен, и среди них есть имена двух поэтов, чьи судьбы тесно переплелись: Анны Андреевны Ахматовой и Николая Степановича Гумилева.

Он — страстный, увлекающийся, склонный к излишней театральности. Она — свободолюбивая, импульсивная и переменчивая. Их союз был ярким, но очень сложным и противоречивым. У каждого поэта была своя Муза, и даже рождение единственного сына Лёвы не спасло этот брак. Но когда 35-летнего поэта расстреляли, именно Ахматова хлопотала об издании его стихов и хранила рукописи, посвящала погибшему произведения…

Историю любви в лучших стихах Николая Гумилёва и Анны Ахматовой представляет программа Александра Романова и Елены Сладковой «Высоты и бездны».

Читают: Елена Сладкова и Александр Романов.

В концерте принимают участие:

Алексей Симоновский, гитара

лауреат международного конкурса Александра Ахромушкина, сопрано

лауреат международного конкурса Марина Воронина, фортепиано

Цена билета: 250 Р.