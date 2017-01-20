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Высоты и бездны

Высоты и бездны

Серебряный век подарил нам много имен, и среди них есть имена двух поэтов, чьи судьбы тесно переплелись: Анны Андреевны Ахматовой и Николая Степановича Гумилева.

Он — страстный, увлекающийся, склонный к излишней театральности. Она — свободолюбивая, импульсивная и переменчивая. Их союз был ярким, но очень сложным и противоречивым. У каждого поэта была своя Муза, и даже рождение единственного сына Лёвы не спасло этот брак. Но когда 35-летнего поэта расстреляли, именно Ахматова хлопотала об издании его стихов и хранила рукописи, посвящала погибшему произведения…

Историю любви в лучших стихах Николая Гумилёва и Анны Ахматовой представляет программа Александра Романова и Елены Сладковой «Высоты и бездны».

Читают: Елена Сладкова и Александр Романов.

В концерте принимают участие:

  • Алексей Симоновский, гитара
  • лауреат международного конкурса Александра Ахромушкина, сопрано
  • лауреат международного конкурса Марина Воронина, фортепиано

Цена билета: 250 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
Тел.:
28 января 2017, суббота
17:00
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