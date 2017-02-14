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Стипендиаты Фонда Владимира Спивакова

Стипендиаты Фонда Владимира Спивакова

Cтипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова — это молодые музыканты в возрасте от 14 до 18 лет, обучающиеся в средних и высших музыкальных учебных заведениях России по различным специальностям.

В концерте примут участие воспитанники Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Эрик Мирзоян (кларнет) и Полина Сенатулова (скрипка), ученица Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных Ульяна Живицкая (флейта), второкурсница музыкального училища им. Гнесиных Арина Дерюжова (баян) и студентка Московской консерватории им. П. И. Чайковского Анастасия Чичелова (фортепиано).

Кстати, свое музыкальное образование Анастасия начала в Туле, в 5 лет поступив в лицей при Тульском колледже искусств им. А. С. Даргомыжского, позднее продолжив обучение в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории.

Все музыканты являются лауреатами международных конкурсов, участниками ежегодного фестиваля «Москва встречает друзей», а также принимают активное участие во всех мероприятиях фонда как в России, так и в других странах.

Вход свободный.

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
24 февраля 2017, пятница
18:00
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