Стипендиаты Фонда Владимира Спивакова
Cтипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова — это молодые музыканты в возрасте от 14 до 18 лет, обучающиеся в средних и высших музыкальных учебных заведениях России по различным специальностям.
В концерте примут участие воспитанники Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им.
Кстати, свое музыкальное образование Анастасия начала в Туле, в 5 лет поступив в лицей при Тульском колледже искусств им.
Все музыканты являются лауреатами международных конкурсов, участниками ежегодного фестиваля «Москва встречает друзей», а также принимают активное участие во всех мероприятиях фонда как в России, так и в других странах.
Вход свободный.