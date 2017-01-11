Депрессивный эмоциональный хип-хоп с завуалированными кинематографическими и экзистенциальными текстами и грустным юмором, неизменный образ из очков, небритости и шапки-снэпбэка, напористая интеллигентность вперемешку с гипертрофированным бытоописанием — всё это проект «Потрачено.fm» из столицы Беларуси.

С презентацией нового альбома, который выйдет зимой, «Потрачено.fm» собирается в тур, посещая на этот раз и Тулу.